Coronavirus-Le bilan en Allemagne s'élève à 52.547 cas et 389 décès

FRANCFORT, 29 mars (Reuters) - Le nombre de cas de contamination au coronavirus en Allemagne a augmenté de 8% en 24 heures pour atteindre 52.547, dont 389 cas mortels, montrent les statistiques publiées dimanche par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, autorité fédérale de la santé. Soixante-quatre nouveaux décès ont été recensés au cours des dernières 24 heures, soit une augmentation de 19%. L'institut précise que ce bilan n'est pas complet, car les données des Länder du Bade-Wurtemberg, de Hesse et de la Sarre ne lui ont pas été communiquées. (Arno Schuetze, version française Jean-Stéphane Brosse)

