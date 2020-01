Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan de l'épidémie en Chine porté à 56 morts Reuters • 26/01/2020 à 02:08









(Actualisé avec nouveau bilan et cas supplémentaires) SHANGHAI, 26 janvier (Reuters) - Cinquante-six personnes infectées par le coronavirus en Chine sont mortes depuis que l'épidémie s'est déclarée le mois dernier dans la ville de Wuhan, dans le centre du pays, selon le dernier bilan rapporté dimanche par la télévision officielle chinoise. D'après le dernier bilan arrêté à la date de samedi, 1.975 cas de contamination ont été recensés dans le pays, a indiqué la chaîne CCTV, soit environ 600 patients supplémentaires par rapport à la veille. Si la quasi-totalité des cas ont été signalés en Chine, le coronavirus a aussi été détecté en Thaïlande, à Singapour, au Japon, en Corée du Sud, aux Etats-Unis, en Australie et en France où il s'agit des premiers cas en Europe. Le Canada a annoncé samedi qu'un premier cas de contamination avait été signalé à Toronto, sur la côte Est du pays. La presse officielle chinoise a fait état de 13 nouveaux décès recensés à la date de samedi dans la province du Hubei, où l'épidémie est apparue le mois dernier. La ville de Wuhan, foyer de l'épidémie, a été placée en confinement. Un décès a aussi été signalé à Shanghai, le premier dans cette ville depuis l'apparition du virus. Séparément, les autorités de la province du Henan ont annoncé la mort d'un patient infecté. (Samuel Shen, Yilei Sun et Vincent Lee; version française Jean Terzian)

