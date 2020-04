Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Le bilan aux Pays-Bas s'alourdit à près de 1.500 décès Reuters • 03/04/2020 à 15:08









AMSTERDAM, 3 avril (Reuters) - Le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus s'élève désormais à 1.487 aux Pays-Bas, où 15.723 cas confirmés de contamination ont été recensés, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires néerlandaises. Au cours des dernières 24 heures, 148 décès supplémentaires ont été enregistrés, tandis que les cas confirmés d'infection ont progressé de 7%, avec 1.026 nouveau cas, selon le bilan quotidien diffusé par l'Institut national de la santé (RIVM). De son côté, l'institut néerlandais des statistiques (CBS) a estimé que la surmortalité imputable à l'épidémie de COVID-19 s'établissait à 400 décès supplémentaires au cours de la semaine du 16 mars et à 1.200 décès supplémentaires au cours de la semaine du 23 mars. Ces données, légèrement supérieures aux bilans du RIVM sur ces périodes, ont cependant été validées par l'Institut national de la santé néerlandais, qui a précisé qu'il se fondait sur les données transmises par les autorités sanitaires municipales, pas toujours exhaustives sur la mortalité liée au coronavirus SARS-CoV-2. L'institut statistique CBS se fonde quant à lui sur les registres des décès. (Reporting by Toby Sterling; Editing by Alison Williams)

