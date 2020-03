Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Turquie va libérer des dizaines de milliers de détenus Reuters • 31/03/2020 à 17:31









ISTANBUL, 31 mars (Reuters) - Le parti de la Justice et du Développement (AKP) du président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mardi le dépôt d'une proposition de loi visant à libérer quelque 45.000 détenus afin de limiter le risque de contamination au coronavirus dans les prisons. Un autre texte préparé par l'AKP et ses alliés prévoit un aménagement de peine pour un nombre équivalent de détenus qui seraient placés en résidence surveillée. La question du risque carcéral, où la forte concentration des détenus favorise la propagation du SARS-CoV-2, préoccupe un grand nombre de pays dans le monde. On estime à 300.000 détenus la population carcérale en Turquie, où les prisons sont saturés. En vertu des propositions présentées mardi, les détenus ayant purgé la moitié de leur peine pourront être remis en liberté à l'exception des condamnés pour terrorisme, trafic de drogue, crimes sexuels et homicides ou violences contre des femmes, a précisé à la presse le député AKP Cahit Ozkan. Les détenus qui bénéficieront d'une libération provisoire seront placés en résidence surveillée. Cette possibilité sera également accessible aux prisonniers âgés de plus de 65 ans et aux femmes ayant des enfants de moins de six ans. Ces propositions seront débattues à partir de mardi prochain au Parlement, où l'AKP et ses alliés disposent d'une majorité absolue. La Turquie recensait 10.827 cas confirmés de contamination au coronavirus lundi, moins de trois semaines après avoir enregistré son premier cas, et 168 décès. (Daren Butler version française Henri-Pierre André)

