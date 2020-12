Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Turquie n'achètera pas le vaccin russe Reuters • 09/12/2020 à 15:14









ANKARA, 9 décembre (Reuters) - Le gouvernement turc a exclu d'acheter le vaccin russe contre le coronavirus dont la mise au point n'a selon lui pas été conforme aux "bonnes pratiques", a annoncé le ministre de la Santé, cité mercredi par le site d'information Haberturk. "La Russie n'a pas été en mesure de les respecter. Par conséquent, il n'a pas été possible pour l'OMS (Organisation mondiale de la santé) et pour le monde d'acheter ce vaccin. Il n'est pas possible pour nous d'homologuer ce vaccin", a déclaré Fahrettin Koca, selon le site. Le vaccin russe Spoutnik V, qui a été le premier au monde, a été homologué en août par les autorités russes avant la fin essais à grande échelle. La Turquie, qui compte 83 millions d'habitants, a commandé 50 millions de vaccins antiCOVID-19 à la société chinoise Sinovac Biotech SVA.O et compte entamer la campagne de vaccination avant la fin du mois. (Ali Kucukgocmen, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

