Coronavirus-La Turquie fait face au deuxième pic de l'épidémie-ministre

ANKARA, 2 septembre (Reuters) - La Turquie fait face au deuxième pic de l'épidémie de coronavirus suite à la "négligence" de la population lors de mariages et d'autres fêtes, a annoncé mercredi le ministre turc de la santé, Fahrettin Koca. "L'épidémie continue de se propager. Le virus se transmet à toujours plus de personnes chaque jour. Le nombre de tests effectués est lui aussi en hausse et le nombre de patients ne diminue pas", a-t-il déclaré. Le nombre total de contaminations est porté à 273.301 avec 1.596 nouveaux cas recensés dans les dernières vingt-quatre heures. Quarante-cinq décès supplémentaires ont été enregistré mercredi, ce qui porte le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie à 6.462. (Ece Toksabay, Ali Kucukgocmen, Tuvan Gumrukcu; version française Camille Raynaud édité par Nicolas Delame)

