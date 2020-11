Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Turquie durcit les mesures de restrictions Reuters • 30/11/2020 à 19:33









(actualisé avec couvre-feu en semaine et confinement le week-end) ANKARA/ISTANBUL, 30 novembre (Reuters) - La Turquie a annoncé lundi la mise en place d'un couvre-feu en semaine et d'un confinement complet le week-end pour lutter contre la propagation du coronavirus face au nombre record d'infections et de décès liés à l'épidémie enregistré ces dernières semaines. Les habitants ne seront pas autorisés à quitter leur domicile entre 21h00 et 05h00 en semaine; pour les week-ends, un confinement sera en mis en place du vendredi 21h00 au lundi 05h00, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Certains secteurs d'activités, dont l'approvisionnement et la production, seront exemptés de ces mesures qui s'appliqueront à partir de mardi, a-t-il ajouté. Les précédentes mesures adoptées par les autorités turques n'ont pas permis d'endiguer la propagation du virus ni de diminuer significativement le nombre de décès, qui ont dépassé le pic de la première vague d'avril. "On doit faire diminuer le nombre de cas un peu avant l'arrivée de l'hiver", a commenté une source proche du dossier. Le nombre de nouveaux cas de contamination oscille autour de 30.000 par jour depuis qu'Ankara a commencé à inclure dans ses statistiques les cas asymptomatiques. Le pays a fait était lundi de 188 décès et 31.219 cas au cours des dernières 24 heures. Face à la dégradation de la situation sanitaire, les médecins et l'opposition demandaient l'introduction de restrictions plus strictes. Le gouvernement avait insisté sur la nécessité d'éviter un surcroît de difficultés économiques pour des secteurs déjà durement frappés par la crise, comme le commerce, la restauration ou l'hôtellerie. Selon les nouvelles données publiées lundi, l'économie turque a progressé de 6,7% en glissement annuel au troisième trimestre alors que la plupart des mesures sanitaires étaient levées. Elle s'était contractée de près de 10% au deuxième trimestre. Ces mesures supplémentaires pourraient frapper à nouveau la croissance au quatrième trimestre. (Orhan Coskun, Ezgi Erkoyun, Ali Kucukgocmen, version française Anait Miridzhanian édité par Juliette Portala et Henri-Pierre André)

