Coronavirus-La Turquie arrête ses trains intercités et réduit les vols intérieurs

ANKARA, 28 mars (Reuters) - La Turquie a mis à l'arrêt samedi tous ses trains intercités et s'apprête à limiter ses vols intérieurs dans le cadre des mesures prises pour tenter de stopper la propagation du coronavirus, alors que le nombre de cas de contamination sur son sol a bondi d'un tiers en une journée à 5.698, pour 92 morts. Le président Recep Tayyip Erdogan a invité vendredi les Turcs à se placer en "quarantaine volontaire", c'est-à-dire à ne sortir de chez eux que pour faire des courses ou répondre à des besoins essentiels. Annonçant de nouvelles mesures de restriction des déplacements, il a précisé que toutes les liaisons aériennes internationales allaient être suspendues et que les voyages intercités étaient soumis à une autorisation préfectorale. Le directeur général de la compagnie aérienne Turkish Airlines, Bilal Eksi, a déclaré que, à partir de samedi minuit, des vols intérieurs ne seraient assurés qu'entre Ankara ou Istanbul, d'une part, et certaines autres grandes villes, d'autre part. Les chemins de fer turcs ont pour leur part annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les liaisons intercités à partir de ce samedi. Le ministère de l'Intérieur a précisé que les Turcs devaient rester dans leur ville de résidence et ne seraient autorisés à la quitter qu'avec une autorisation médicale, pour cause de décès d'un proche par exemple. Du personnel médical sera en outre déployé dans toutes les gares routières pour procéder à des tests réguliers sur les voyageurs et les employés. (Tuvan Gumrukcu version française Bertrand Boucey)

