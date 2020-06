Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Tunisie rouvre ses frontières pour les touristes Reuters • 27/06/2020 à 13:00









TUNIS, 27 juin (Reuters) - La Tunisie a rouvert ses frontières terrestres, maritimes et aériennes samedi pour la première fois en plus de trois mois après avoir annoncé que l'épidémie était désormais sous contrôle dans le pays. L'activité a commencé à reprendre à l'aéroport de Tunis-Carthage avec des vols prévus à destination de Rome, Genève et Paris. Le gouvernement a levé toutes les restrictions sur les déplacements et l'activité économique à la suite du discours du Premier ministre Elyes Fakhfakh le 14 juin proclamant la victoire du pays dans la lutte contre la propagation de l'épidémie. Le virus a toutefois lourdement pénalisé le secteur du tourisme qui représente 10% du produit intérieur brut et une ressource stratégique en devises étrangères. Les revenus tirés du tourisme ont chuté d'environ 50% sur les cinq premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an dernier et les résidence de tourisme sont restées vides à cause des fermetures de frontières et des mesures de confinement. Selon les dernières statistiques disponibles, la Tunisie a enregistré 1.064 cas confirmés de coronavirus et 50 décès. Le pays d'Afrique du Nord devrait voir son économie se contracter de 7% cette année, ce qui serait la plus grave récession en près de 60 ans, a déclaré le ministre des Investissements Slim Azzabi. (Tarek Amara, version française Gwénaëlle Barzic)

