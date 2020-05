Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Thaïlande prolonge l'interdiction des vols internationaux Reuters • 16/05/2020 à 15:11









BANGKOK, 16 mai (Reuters) - La Thaïlande a prolongé samedi d'un mois, jusqu'à la fin juin, l'interdiction des vols en provenance d'autres pays en raison de la pandémie de coronavirus. Le pays, qui a recensé 3.025 cas de contamination au SARS-CoV-2 et 56 décès, a entamé des mesures de déconfinement. Les centres commerciaux et grands magasins pourront rouvrir dimanche. Un couvre-feu nocturne a par ailleurs été allégé d'une heure. L'autorité de l'aviation civile a suspendu les vols internationaux en avril dernier. (Chayut Setboonsarng, version française Jean-Stéphane Brosse)

