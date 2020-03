Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La taxe payée par Apple ne peut pas être utilisée-Premier ministre irlandais Reuters • 23/03/2020 à 15:08









DUBLIN, 23 mars (Reuters) - L'Irlande ne peut pas utiliser les plus de 14 milliards d'euros d'arriérés d'impôts versés par Apple AAPL.O pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Mary Lou McDonald, la présidente du Sinn Fein, le parti d'opposition, avait laissé entendre dimanche que cette somme bloquée sur un compte sous séquestre pourrait être utilisée dans l'immédiat par l'Etat pour venir en aide aux salariés. "Mary Lou McDonald devrait savoir mieux que quiconque que l'argent d'Apple est dans un compte sous séquestre et c'est là qu'il restera jusqu'à ce que la Commission européenne décide où il ira", a déclaré à la presse Leo Varadkar. "Les tribunaux européens décideront si cet argent appartient à Apple ou s'il doit être remis à la direction irlandaise des impôts qui doit ensuite le distribuer entre les différents pays d'Europe. La décision ne nous appartient pas". Apple a versé en 2018 à l'Irlande 13,1 milliards d'euros d'arriérés d'impôts ainsi que des intérêts de 1,2 milliard d'euros, l'exécutif européen ayant conclu que les arrangements fiscaux entre Dublin et le groupe américain s'apparentaient à une aide publique illégale. (Padraic Halpin; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -3.97%