Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Serbie renonce à reconfiner Belgrade après des manifestations Reuters • 09/07/2020 à 15:25









BELGRADE, 9 juillet (Reuters) - Le gouvernement serbe a renoncé jeudi à imposer un reconfinement à Belgrade ce week-end pour lutter contre une résurgence de l'épidémie due au nouveau coronavirus, à la suite de violentes manifestations contre ce projet. Le groupe d'experts chargé de la gestion de la crise recommande à la place une interdiction des rassemblements de plus de dix personnes et une réduction des horaires de fermeture des restaurants et cafés ne disposant pas d'espaces extérieurs. "Le confinement aurait été efficace (...) mais nous avons opté pour cette mesure provisoire", a déclaré à la presse la Première ministre Ana Brnabic à l'issue d'une réunion du groupe d'experts. Mardi et mercredi, des heurts ont opposé la police à des milliers de manifestants rassemblés devant le Parlement de Belgrade pour réclamer le départ du président Aleksandar Vucic et protester contre le projet de reconfinement. La Serbie, pays de 7 millions d'habitants, a enregistré 17.076 cas de contamination au nouveau coronavirus SARS-CoV-2 et 357 décès. (Ivana Sekularac; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.