Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Russie va fermer ses frontières lundi Reuters • 28/03/2020 à 15:36









MOSCOU, 28 mars (Reuters) - La Russie va fermer ses frontières lundi pour tenter de stopper la propagation du coronavirus, selon un décret gouvernemental publié samedi. Cette mesure s'appliquera à tous les véhicules, aux trains et aux piétons et sera aussi mise en oeuvre aux frontières maritimes du pays. Les diplomates russes et les camions de transport de marchandises pourront en revanche continuer à circuler. La Russie, qui a déjà suspendu toutes ses liaisons aériennes internationales, a recensé 1.264 cas de contamination au coronavirus sur son territoire. (Gabrielle Tétrault-Farber version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.