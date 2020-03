Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Russie suspend tous les vols internationaux Reuters • 26/03/2020 à 06:40









MOSCOU, 26 mars (Reuters) - Le gouvernement russe a indiqué sur son site internet avoir ordonné à l'autorité de l'aviation civile de suspendre tous les vols réguliers et spécialement affrétés au départ et à destination de la Russie à partir de vendredi. Les compagnies aériennes russes seront toutefois encore autorisées à effectuer des vols à l'étranger pour rapatrier des citoyens russes ou si elles ont reçu une autorisation spéciale du gouvernement. (Dasha Korsunskaya; version française Jean Terzian)

