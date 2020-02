Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Russie suspend les visas pour les touristes chinois Reuters • 01/02/2020 à 21:47









MOSCOU, 1er février (Reuters) - La Russie a annoncé samedi suspendre l'entrée sans visa sur son territoire des touristes en provenance et à destination de la Chine afin d'éviter la propagation du coronavirus 2019-nCoV. Ce système de visas, en vigueur depuis 2000 dans le cadre d'un accord bilatéral, sera levé à partir du 2 février, selon un décret gouvernemental. Les autorités russes ont également décidé de ne plus délivrer de visas de travail pour les ressortissants chinois. La Russie a annoncé vendredi deux premiers cas de contamination sur son sol. Une procédure d'évacuation des ressortissants russes de Chine est en cours. (Andrey Ostroukh;)

