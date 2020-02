Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Russie interdit son territoire aux ressortissants chinois Reuters • 18/02/2020 à 19:42









MOSCOU, 18 février (Reuters) - La Russie va suspendre à partir de jeudi l'entrée des ressortissants chinois sur son territoire en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette interdiction temporaire concernera les ressortissants chinois arrivant en Russie pour des raisons tant privées que professionnelles, éducatives ou touristiques, ont annoncé mardi les autorités russes en charge de la prévention de l'épidémie, qui a fait près de 1.900 morts, en Chine continentale pour la grande majorité des cas. La décision prise à titre préventif n'affectera pas les voyageurs chinois en transit, ont-elles précisé. (Polina Devitt, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.