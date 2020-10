Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La région de Rome va décréter un couvre-feu - source Reuters • 21/10/2020 à 20:10









ROME, 21 octobre (Reuters) - La région italienne du Latium, dont Rome fait partie, s'apprête à imposer un couvre-feu nocturne de minuit à 05h00 du matin pour tenter d'enrayer la hausse des contaminations par le nouveau coronavirus, a dit mercredi à Reuters une source au sein de l'exécutif régional. Ce couvre-feu entrera en vigueur vendredi, a déclaré cette source, ajoutant que des restrictions concerneraient aussi les écoles et les universités. La Lombardie, dont Milan est la capitale, a déjà annoncé lundi la mise en place d'un couvre-feu à partir de 23h00. L'Italie a fait état mercredi de 15.199 cas supplémentaires de contaminations par le nouveau coronavirus, un record en une seule journée dans le pays, dont 1.219 dans le Latium. (Angelo Amante version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.