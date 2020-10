Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Pologne rend obligatoire le port du masque en extérieur Reuters • 08/10/2020 à 15:52









VARSOVIE, 8 octobre (Reuters) - Le port du masque en extérieur sera obligatoire dans toute la Pologne à partir du 10 octobre, a annoncé jeudi le Premier ministre Mateusz Morawiecki alors que le pays est confronté à une résurgence des cas de contamination par le coronavirus. Face à l'afflux important des patients atteints du Covid-19, la maladie déclenchée par le nouveau virus SARS-CoV-2, les hôpitaux polonais seront bientôt saturés, a commenté Mateusz Morawiecki lors d'une conférence de presse. Les rassemblements seront ainsi limités à 75 personnes sur l'ensemble du territoire et des restrictions pourraient être imposées aux établissements scolaires, a ajouté le chef du gouvernement, qui n'a pas exclu d'instaurer un état d'urgence sanitaire. Le Premier ministre a cependant précisé que le confinement total de la population serait dans la mesure du possible exclu afin de protéger l'économie polonaise. La Pologne a fait état jeudi de 4.280 nouveaux cas de contamination en 24 heures, contre 3.003 la veille, soit une hausse de 40%. Le bilan de l'épidémie s'établit à 2.867 morts pour 111.599 cas, dans un pays de 38 millions d'habitants. (Alan Charlish, Pawel Florkiewicz et Agnieszka Barteczko; version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)

