Coronavirus-La Pologne interdit les vols directs en provenance de 44 pays

VARSOVIE, 1er septembre (Reuters) - La Pologne interdira à partir de mercredi les vols directs en provenance de 44 pays, dont l'Espagne, Israël et la Roumanie, afin d'éviter une résurgence de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mardi le gouvernement. Les États-Unis, Malte, le Monténégro, le Mexique, le Brésil, l'Argentine et l'Inde sont également concernés par l'interdiction, tandis que la Russie et la Chine seront retirées de la liste, selon les médias locaux. Cette décision accompagne les mesures déjà imposées visant à restreindre la vie sociale dans les régions les plus touchées du pays, le gouvernement polonais tentant d'endiguer la propagation du virus sans avoir recours à un confinement généralisé. Les Polonais peuvent toutefois prendre l'avion à destination et en provenance de n'importe quel pays à condition de n'utiliser que des vols indirects via des pays ne figurant pas sur la liste d'interdictions, comme l'Allemagne. La Pologne, pays comptant 38 millions d'habitants, a officiellement enregistré 67.922 contaminations au coronavirus et plus de 2.000 décès imputés à la maladie depuis le début de l'épidémie. Les autorités sanitaires polonaises ont fait état mardi de 550 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. (Marcin Goclowski, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

