Coronavirus-La Pologne accentue les restrictions à la vie publique

VARSOVIE, 31 mars (Reuters) - La Pologne a accentué les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus en décrétant la fermeture des parcs, des plages, ainsi que de certains commerces comme les hôtels, les magasins de produits cosmétiques ou encore de location de vélos, a annoncé mardi le Premier ministre Mateusz Morawiecki. "Notre capacité à revenir à une situation semi-normale dépendra de notre obéissance aux règles mises en place aujourd'hui", a-t-il déclaré mardi lors d'une conférence de presse. Ces nouvelles restrictions sont en vigueur pour au moins deux semaines, a-t-il ajouté. Le chef du gouvernement polonais a également précisé que des horaires réservés aux personnes âgées seraient mis en place dans les magasins et que les mineurs n'auraient plus le droit de sortir sans être accompagnés d'un adulte. Jusqu'ici la Pologne avait interdit les rassemblements de plus de deux personnes - à l'exception des membres d'une même famille - et recommandé aux 38 millions d'habitants de ne pas quitter leur domicile sauf pour les activités essentielles. Selon le dernier bilan communiqué mardi par le ministère de la Santé, le nombre de cas de contamination par le coronavirus s'établit à 2.132 people en Pologne, où le virus a causé la mort de 38 personnes. (Marcin Goclowski, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

