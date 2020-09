Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Nouvelle-Zélande lève progressivement les restrictions à Auckland Reuters • 21/09/2020 à 05:33









(Ajoute détails) WELLINGTON, 21 septembre (Reuters) - La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a levé lundi les restrictions liées à l'épidémie de coronavirus, le confinement de la ville d'Auckland ne sera en revanche que graduellement levé. Le niveau d'alerte d'Auckland, la plus grande ville du pays, sera abaissé au niveau 2 à partir de jeudi et les rassemblements seront limités à cent personnes, a-t-elle ajouté. "Grâce à nos actions collectives, nous avons réussi à maintenir le virus sous contrôle", a déclaré Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse. "C'était le centre de l'épidémie, c'est pourquoi la prudence s'imposait." La Nouvelle-Zélande, pays de cinq millions d'habitants, semblait avoir mis fin à la transmission du coronavirus au début de l'année, mais une nouvelle épidémie à Auckland en août a incité le gouvernement à rétablir le confinement de la ville. Le pays n'a enregistré aucun nouveau cas de COVID-19 lundi, maintenant son nombre total de cas confirmés à 1.464 et son nombre total de décès à 25, des chiffres bien en dessous que ceux de beaucoup d'autres pays. (Praveen Menon; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.