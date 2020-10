Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Nouvelle-Zélande lève les restrictions à Auckland Reuters • 05/10/2020 à 03:45









WELLINGTON, 5 octobre (Reuters) - La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a annoncé lundi la levée des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus dans la ville d'Auckland. "Il y a maintenant 95% de chances que le foyer de contamination ait été éliminé", a déclaré Jacinda Ardern lors d'une conférence de presse. La Nouvelle-Zélande, pays de cinq millions d'habitants, semblait avoir mis fin à la transmission du coronavirus au début de l'année, mais une nouvelle épidémie à Auckland en août avait incité le gouvernement à rétablir le confinement de la ville. (Praveen Menon; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.