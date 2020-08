Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Norvège interdit le débarquement des passagers de croisière Reuters • 03/08/2020 à 18:32









OSLO, 3 août (Reuters) - La Norvège a décidé lundi d'interdire aux navires de croisière de plus de 100 personnes de débarquer leurs passagers dans ses ports après la découverte d'un foyer de contamination au nouveau coronavirus sur un paquebot dans le port de Tromsø. Au moins 41 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus sur le MS Roald Amundsen exploité par l'armateur norvégien Hurtigruten, tandis que des centaines d'autres ont été priées de se mettre à l'isolement pendant dix jours, ont déclaré les autorités de santé publique. La Norvège a pris contact avec l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche, les Philippines et la Lettonie, les pays dont sont issus les passagers et membres d'équipage du paquebot, ont ajouté les autorités. Les navires qui sont déjà en route pourront cependant déposer leurs passagers dans les ports norvégiens, a précisé le ministre norvégien de la Santé, Bent Høie. Pour les autres, une interdiction est en vigueur pendant 14 jours, a-t-il ajouté. La Norvège, qui compte 5,4 millions d'habitants, a levé comme dans de nombreux autres pays européens les mesures de confinement instaurées pour enrayer la propagation du virus, qui a fait à ce stade 256 morts et 9.268 contaminations dans le pays. L'armateur Hurtigruten a été à la mi-juin l'un des premiers au monde à reprendre les croisières après la levée du confinement. Le groupe a décidé de suspendre toutes ses croisières jusqu'à nouvel ordre. (Terje Solsvik et Nora Buli; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.