Coronavirus-La Lituanie impose à son tour un confinement de trois semaines

VILNIUS, 4 novembre (Reuters) - Le gouvernement lituanien a décidé mercredi d'imposer un confinement national de trois semaines à compter de samedi afin de ralentir la propagation de l'épidémie de coronavirus. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations a bondi ces derniers jours avec notamment 639 nouveaux cas recensés ce mercredi, soit trois fois le niveau enregistré le 20 octobre (205 cas). Depuis le début de l'épidémie dans le pays, 18.092 personnes ont été contaminées par le virus et 182 en sont mortes. L'Europe connait une résurgence de l'épidémie qui a poussé plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne et l'Angleterre, à imposer un reconfinement de leur population. (Andrius Sytas; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

