Coronavirus-La Hongrie annonce 210 nouvelles contaminations, record quotidien

BUDAPEST, 10 avril (Reuters) - La Hongrie a fait état vendredi de 210 contaminations supplémentaires au nouveau coronavirus, la plus forte hausse quotidienne enregistrée à ce stade, portant le total des cas dans le pays à 1.190. Pour ralentir la propagation du virus, le Premier ministre, Viktor Orban, a décidé jeudi de prolonger le confinement pour une durée indéterminée, demandant notamment à la population de rester chez elle malgré les vacances de Pâques. Il a prévenu vendredi matin que le "test véritable" restait à venir et que le pays aurait besoin d'environ 8.000 respirateurs au pic de la pandémie alors qu'il n'en dispose que de 2.000 en temps normal. Soixante-dix-sept personnes ont succombé à ce stade au Covid-19, selon le gouvernement. Sur les nouveaux cas de contamination communiqués vendredi, 151 proviennent d'une maison de retraite à Budapest, où sept personnes sont décédées. Le gouvernement a déclaré que le nombre d'infections dans cet établissement, d'une capacité de plus de 500 personnes, pourrait encore augmenter, des tests étant en cours. Près de la moitié des cas confirmés ont été enregistrés dans la capitale, selon les données du gouvernement. (Gergely Szakacs version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

