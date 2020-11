Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Haute autorité de santé préconise de vacciner les résidents d'Ehpad en priorité Reuters • 30/11/2020 à 11:23









(Actualisé avec précisions) PARIS, 30 novembre (Reuters) - Les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) devraient être vaccinés en priorité contre le COVID-19, a préconisé lundi la Haute autorité de santé (HAS) alors que le gouvernement doit présenter cette semaine sa stratégie vaccinale. La HAS recommande au gouvernement de mener la vaccination en plusieurs phases successives, dont la première visera les personnes résidentes en Ehpad et leur personnel, ce qui représente une population de 840.000 individus. La deuxième phase concernera les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que certains membres du personnel de santé. Les trois dernières phases seront progressives, visant dans un premier temps les personnes présentant des facteurs de comorbidité. La HAS est en outre "favorable à une vaccination volontaire" a déclaré à la presse sa présidente, Dominique Le Guludec, partageant en cela l'avis donné mardi dernier par le président de la République, Emmanuel Macron. Le gouvernement français présentera dans les jours à venir plus en détail sa stratégie de vaccination contre le coronavirus et pourrait lancer sa campagne de vaccination dès fin décembre, début janvier "dans le meilleur des cas", ont annoncé la semaine dernière le Premier ministre Jean Castex et son ministre de la Santé, Olivier Véran. Pfizer-BioNTech PFE.N , Moderna MRNA.O puis AstraZeneca AZN.L ont tous trois annoncé ces dernières semaines des données d'efficacité élevées de leurs candidats vaccins lors d'essais cliniques, dont les résultats doivent désormais être analysés par les autorités réglementaires. (Matthias Blamont et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

