Coronavirus-La Grèce va exiger des tests négatifs pour certaines arrivées

ATHENES, 25 juillet (Reuters) - Les autorités grecques ont indiqué samedi que les passagers arrivant de Bulgarie et de Roumanie devront prouver qu'ils ont été testés négatifs au nouveau coronavirus pour pouvoir entrer dans le pays. La Protection civile grecque a fait savoir que la mesure entrera en vigueur du 28 juillet au 4 août mais qu'elle ne s'appliquera pas aux ressortissants grecs arrivant des deux pays. "Sur la base d'une analyse des données épidémiologiques, les personnes arrivant en Grèce via des liaisons aériennes depuis la Bulgarie et la Roumanie seront tenues de fournir un résultat de test négatif au coronavirus effectué jusqu'à 72 heures avant l'arrivée", a indiqué la Protection civile. Les autorités expliquent suivre régulièrement la situation pour s'assurer que l'ouverture du pays aux visiteurs étrangers se fait dans des bonnes conditions de sécurité. Le ministère de la Santé a dit que la Grèce ne faisait pas face à une seconde vague mais que le pays devait rester vigilant. (George Georgiopoulos, version française Matthieu Protard)

