Coronavirus-La Grèce fait état du premier décès d'un migrant

ATHENES, 28 septembre (Reuters) - Un migrant d'origine afghane âgé de 61 ans est décédé dimanche du COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, le premier décès recensé en Grèce d'un demandeur d'asile depuis que l'épidémie est apparue dans le pays fin février, a dit à Reuters un représentant du gouvernement. L'homme, père de deux enfants, résidait au camp de Malakasa, au nord de la capitale Athènes où il a été hospitalisé et où il est décédé, a indiqué le représentant. De nombreux centres d'accueil de migrants ont été placés en confinement ou ont limité les déplacements autorisés dans le but d'endiguer la propagation du virus. Au moins quelque 110.000 personnes vivent actuellement dans ces centres. (Angeliki Koutantou; version française Jean Terzian)

