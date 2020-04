Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Grande-Bretagne probablement confinée jusqu'à fin mai-expert Reuters • 04/04/2020 à 12:56









LONDRES, 4 avril (Reuters) - La Grande-Bretagne ne lèvera probablement pas ses règles de confinement avant la fin mai, a déclaré samedi un conseiller du gouvernement, selon lequel le rythme de propagation de l'épidémie de coronavirus doit d'abord ralentir et une politique intensive de tests être introduite. "Nous voulons aller vers une situation où, au moins d'ici la fin mai, nous soyons capable de substituer des mesures moins intenses, basées davantage sur la technologie et les tests, au confinement total que nous avons maintenant", a dit Neil Ferguson, professeur à l'Imperial College de Londres, à la BBC. Le pays, qui a durci ses mesures après une réaction initiale limitée dans son ampleur, compte 40.000 cas confirmés et déplore 3.605 décès depuis le début de l'épidémie. Certaines voix s'élèvent aussi pour mettre en garde contre l'impact sanitaire et social d'un confinement prolongé. Un deuxième haut conseiller du gouvernement, le spécialiste des pandémies Graham Medley, a ainsi déclaré samedi dans le Times craindre que le Royaume-Uni ait du mal à sortir d'une stratégie qui risque de dégrader la santé économique et mentale de nombreux Britanniques. (Kate Holton, Gilles Guillaume pour le service français, édité par)

