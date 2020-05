Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Grande-Bretagne ferme son ambassade en Corée du Nord Reuters • 28/05/2020 à 04:34









SEOUL, 28 mai (Reuters) - La Grande-Bretagne a temporairement fermé son ambassade en Corée du Nord et l'ensemble de son personnel diplomatique a quitté le pays, a déclaré jeudi l'ambassadeur britannique, alors que plusieurs pays ont évacué leur personnel du fait des mesures strictes imposées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. "L'ambassade britannique à Pyongyang a fermé temporairement le 27 mai 2020 et l'ensemble du personnel diplomatique a quitté la République populaire démocratique de Corée pour le moment", a dit Colin Crooks dans un message sur Twitter. Cette décision a été prise car les "restrictions pour entrer dans le pays ont rendu impossible la rotation de notre personnel et le fonctionnement de l'ambassade", a indiqué pour sa part le Foreign Office. La Grande-Bretagne maintient des relations diplomatiques avec la Corée du Nord et cherchera à rétablir sa présence à Pyongyang dès que possible, a-t-il ajouté dans un communiqué. Les autorités nord-coréennes n'ont confirmé aucun cas de contamination dans le pays, mais elles ont suspendu la quasi-totalité des déplacements transfrontaliers et imposent une longue période d'isolement aux étrangers arrivant sur le territoire. (Josh Smith; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.