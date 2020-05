Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Grande-Bretagne dit réaliser plus de 100.000 tests/jour Reuters • 01/05/2020 à 18:40









LONDRES, 1er mai (Reuters) - Le gouvernement britannique a annoncé vendredi avoir atteint son objectif de réaliser 100.000 tests du nouveau coronavirus par jour, en soulignant que le franchissement de ce cap était décisif pour permettre l'assouplissement des mesures de confinement en vigueur. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, avait fixé cet objectif pour la fin avril après avoir été critiqué pour la lenteur de la campagne de tests par rapport à d'autres pays, comme l'Allemagne. Depuis, le gouvernement a multiplié les sites de tests et les envois par courrier de kits de test à des personnes éligibles. Lors d'une conférence de presse vendredi, Matt Hancock a précisé que 122.347 tests avaient été effectués entre 08h00 GMT jeudi et la même heure vendredi. "Cette augmentation sans précédent de la capacité de tests de la Grande-Bretagne est une réussite extraordinaire", a-t-il dit. "Les tests sont cruciaux pour éliminer le virus (...) Cela permet de lever l'inquiétude, cela permet d'assurer la sécurité aux gens et cela nous aidera à desserrer le confinement." Avec 27.510 morts selon le bilan officiel publié vendredi, soit 739 de plus que la veille, la Grande-Bretagne est l'un des pays les plus touchés au monde par la pandémie. Boris Johnson, le Premier ministre, lui-même guéri du COVID-19, a assuré jeudi que le pays avait passé le pic de l'épidémie, mais son gouvernement n'a pas encore présenté de calendrier de levée des mesures de confinement. Vendredi, Matt Hancock a répété que celles-ci ne seraient pas levées tant que la sécurité sanitaire ne serait pas garantie. (, version française Marc Angrand)

