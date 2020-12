Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France recence 14.595 nouveaux cas en 24 heures Reuters • 09/12/2020 à 20:55









(Précisions) PARIS, 9 décembre (Reuters) - La France a fait état mercredi de 14.595 cas supplémentaires de contamination au coronavirus au cours des dernières 24 heures, un niveau qui demeure très au-dessus de l'objectif des 5.000 cas par jour qui est l'une des conditions fixées par Emmanuel Macron pour passer le 15 décembre à une nouvelle étape du déconfinement. Sur le front de la pression hospitalière, 8.505 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les sept derniers jours, dont 1.111 dans les services de réanimation. 25.558 lits sont occcupés par des patients contaminés par le COVID-19 (-356 en 24 heures), dont 3.041 dans les services de réanimation, soit 47 de moins que la veille, un nombre proche du second objectif fixé par Emmanuel Macron le 24 novembre dernier, autour de 2.500-3.000 lits. Pour les décès, la France en a enregistré 296 supplémentaires au cours des dernières 24 heures en milieu hospitalier pour un total de 39.035 disparitions. Santé Publique France recense par ailleurs 56.648 décès depuis le début de l'épidémie, dont 296 de plus en 24 heures en milieu hospitalier. (Henri-Pierre André et Nicolas Delame)

