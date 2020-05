Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France permet la reprise des rassemblements religieux Reuters • 23/05/2020 à 02:01









PARIS, 23 mai (Reuters) - La France permettra la reprise des rassemblements religieux, après une interruption de deux mois causée par l'épidémie de COVID-19, mais les participants devront porter des masques, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Le ministère a annoncé tard vendredi qu'il publierait un décret précisant les nouvelles réglementations relatives aux rassemblements religieux. En vertu du décret, les rassemblements religieux devraient respecter certaines conditions, notamment le port de masques, une distance d'au moins un mètre entre les fidèles et le lavage des mains, a déclaré le ministère dans un communiqué. Le ministère a déclaré s'attendre à une reprise des cultes dès le mois de juin, précisant que dans certains cas, des groupes religieux pourraient se rassembler dès la publication des nouvelles règles qui aura lieu dans "les heures qui viennent". Les musulmans, qui représentent 9% de la population de France, célèbrent ce week-end l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du ramadan. (Christian Lowe; version française Camille Raynaud)

