Coronavirus-La France passe le cap des 4.000 décès

(Actualisé avec précisions, déclarations) PARIS, 1er avril (Reuters) - Le nombre de décès liés au nouveau coronavirus dans les hôpitaux français a augmenté de 509 au cours des dernières 24 heures, portant le total à 4.032 depuis le 1er mars, a annoncé mercredi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. La France est le quatrième pays à franchir officiellement la barre de 4.000 décès, après l'Italie, l'Espagne et les Etats-Unis. Le pays recensait mercredi soir 56.989 cas de contamination confirmés par test PCR, soit 4.861 de plus que la veille, ce qui représente une hausse de 9% contre 17% la veille. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 24.639, soit 1.682 personnes de plus en 24 heures, dont 6.017 cas graves en réanimation (+8% en une journée). "C'est plus que la capacité initiale de la France en réanimation qui était autour de 5.000 personnes prises en charge (avant le début de l'épidémie)", a précisé Jérôme Salomon. Cette capacité a été portée à 10.000 environ, le gouvernement se fixant pour objectif d'atteindre prochainement 14.500 lits de réanimation. "Aujourd'hui, 452 patients de plus ont été pris en charge par les services de réanimation. C'était 458 hier", a-t-il poursuivi. Depuis le 1er mars, 8.935 personnes sont sorties guéries de l'hôpital et parmi elles, 1.491 sont sorties au cours des dernières 24 heures. "En ce qui concerne la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux (...), les données ne sont pas encore totalement consolidées (...). J'espère pouvoir donner des chiffres consolidés dès demain (jeudi)", a expliqué Jérôme Salomon, en référence notamment aux Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). (Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

