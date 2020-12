Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France est sur un "plateau" face à l'épidémie, dit Castex Reuters • 10/12/2020 à 18:11









PARIS, 10 décembre (Reuters) - La situation sanitaire en France ne s'améliore plus vraiment et la partie est loin d'être gagnée face à l'épidémie due au nouveau coronavirus, a déclaré jeudi Jean Castex. "La situation sanitaire s'est améliorée ces dernières semaines mais elle marque le pas depuis quelques jours", a dit le Premier ministre lors d'une conférence de presse organisée cinq jours avant la deuxième étape prévue du déconfinement. "Nous sommes sur une sorte de plateau", a-t-il ajouté au sujet des contaminations quotidiennes. "La partie est donc loin d'être gagnée." (Nicolas Delame et Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)

