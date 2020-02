Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La France augmente le nombre de laboratoires équipés de tests Reuters • 22/02/2020 à 20:53









PARIS, 22 février (Reuters) - Les autorités françaises multiplient le nombre de laboratoires équipés en tests pour diagnostiquer le coronavirus pour accroître les capacités d'analyses, déclare samedi le ministre de la Santé Olivier Véran dans une interview au Parisien. Olivier Véran juge également "très probable" l'apparition de nouveaux cas de coronavirus en France. "Nous multiplions le nombre de laboratoires équipés en tests de diagnostic pour atteindre une capacité de plusieurs milliers d'analyses par jour et sur tout le territoire, contre 400 aujourd'hui", déclare le ministre. "Si l'épidémie atteint l'Europe, je veux que nous soyons pleinement opérationnels." Une deuxième patiente contaminée par le coronavirus apparu en Chine est morte en Italie, où l'inquiétude croît parallèlement à l'augmentation des cas confirmés, rapporte samedi l'agence de presse ANSA citant des sources médicales. Le G20 a de son côté appelé à une réponse coordonnée pour endiguer l'épidémie de coronavirus dont les effets devraient, selon le Fonds monétaire international (FMI), amputer la croissance économique mondiale de 0,1 point de pourcentage cette année. (Matthieu Protard)

