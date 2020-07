Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Floride passe devant New York en nombre de contaminations Reuters • 26/07/2020 à 16:52









26 juillet (Reuters) - La Floride est désormais le deuxième Etat américain le plus touché par la pandémie de coronavirus, derrière la Californie et devant l'Etat de New York, premier épicentre de l'épidémie au printemps, selon les calculs de Reuters. Le nombre de cas de contamination dans le Sunshine State a augmenté de 9.300 dimanche pour un total de 423.855 cas. La Californie compte 448.497 cas, et New York 415.827 cas. L'Etat de New York reste le plus endeuillé, avec plus de 32.000 morts alors que la Floride a recensé quelque 6.000 décès. En moyenne, la Floride a enregistré plus de 10.000 cas par jour en juillet, la Californie 8.300 cas, et l'Etat de New York 700 cas. Malgré la flambée de l'épidémie dans son Etat, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un républicain proche de Donald Trump, a plusieurs fois répété qu'il ne comptait pas rendre le port du masque obligatoire et ordonné la réouverture des écoles en août. Au total, le nouveau coronavirus apparu en Chine en décembre dernier a fait plus de 146.000 morts aux Etats-Unis, pour près de 4,2 millions de cas de contamination. (Diane Craft; version française Jean-Stéphane Brosse)

