Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Finlande restreint les déplacements autour de Helsinki Reuters • 26/03/2020 à 00:46









HELSINKI, 26 mars (Reuters) - Le gouvernement finlandais a décidé mercredi de placer en isolement la région de la capitale Helsinki, foyer de l'épidémie de coronavirus en Finlande, afin d'empêcher les déplacements et d'éviter la propagation du virus ailleurs dans le pays. Les déplacements depuis ou à destination de la région d'Uusimaa seront interdits à compter de vendredi et jusqu'au 19 avril, a déclaré la Première ministre Sanna Marin. Les autorités sanitaires estiment que 11.000 à 15.500 personnes devront être hospitalisées à cause du COVID-19, qui a infecté 880 personnes et causé trois décès dans le pays selon le dernier bilan officiel. (Anne Kauranen; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.