Coronavirus-La fête de la bière à l'automne en Bavière annulée

BERLIN, 21 avril (Reuters) - La fête de la bière prévue du 19 septembre au 4 octobre en Bavière est annulée en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a annoncé mardi ce Land du sud de l'Allemagne. Cette "Oktoberfest" traditionnelle rassemble normalement chaque année environ six millions de personnes, dont beaucoup d'étrangers, pendant deux semaines à Munich sous de grandes tentes et autour de longues tables en bois et rapporte à la ville plus d'un milliard d'euros. (Madeline Chambers version française Bertrand Boucey)

