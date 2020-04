Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Fed active un dispositif de $2.300 mds pour les PME et les Etats Reuters • 09/04/2020 à 14:43









WASHINGTON, 9 avril (Reuters) - La Réserve fédérale des Etats-Unis a activé jeudi un vaste dispositif de 2.300 milliards de dollars (2.115 milliards d'euros) de soutien aux collectivités locales et aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des efforts entrepris pour limiter l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. La Fed a précisé qu'elle allait proposer, via les banques du pays, des prêts à quatre ans aux entreprises de 10.000 employés maximum et acheter directement des obligations émises par les Etats et les comtés et les villes les plus peuplés du pays. (Howard Schneider version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.