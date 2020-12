Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La FDA ne voit pas de problème au déploiement du vaccin de Moderna aux USA Reuters • 15/12/2020 à 14:12









15 décembre (Reuters) - La Food and Drug Administration (FDA) américaine n'a relevé aucun nouveau motif d'inquiétude dans les données sur le candidat vaccin de Moderna MRNA.O contre le COVID-19, montrent des documents publiés mardi, ce qui ouvre la voie à son autorisation aux Etats-Unis. Le personnel de l'agence fédérale de la santé aux Etats-Unis a déclaré que ce vaccin était efficace chez l'adulte de plus de 18 ans sans risque particulier de complication, montrent ces documents préparés en vue de la réunion jeudi du comité consultatif d'experts de la FDA. Ces experts doivent rendre une préconisation sur une utilisation en urgence du vaccin de Moderna, plus facile à conserver et à distribuer que celui de Pfizer PFE.N , qui a commencé à être administré depuis lundi à certaines catégories de la population américaine. (Manas Mishra à Bangalore version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées MODERNA NASDAQ 0.00% PFIZER NYSE 0.00%