Coronavirus-La FDA autorise l'utilisation en urgence du vaccin de Pfizer et BioNtech-New York Times

WASHINGTON, 12 décembre (Reuters) - La FDA américaine a autorisé vendredi l'utilisation en urgence du vaccin contre le COVID-19 mis au point par le laboratoire américain Pfizer PFE.N et son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE , rapporte le New York Times, citant des sources anonymes proches du dossier. (Eric Beech; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées PFIZER NYSE -1.50%