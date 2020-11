Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La décrue se poursuit dans les hôpitaux en France Reuters • 20/11/2020 à 20:22









(Actualisé avec chiffres officiels rectifiés) PARIS, 20 novembre (Reuters) - Le nombre de patients hospitalisés en France en raison du COVID-19 a baissé vendredi pour une quatrième journée consécutive, y compris dans les services de réanimation, alors que le bilan quotidien des contaminations est resté supérieur à 20.000, montrent les données publiées par les autorités sanitaires. Les hôpitaux français traitent 31.906 personnes souffrant du COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, dont 4.582 en réanimation. Cela représente des baisses respectives de 439 et 71 patients par rapport à jeudi. La France a enregistré 386 décès supplémentaires dans ses établissements hospitaliers, contre 429 jeudi. Au total, le bilan de 48.265 morts en France depuis le début de l'épidémie est en hausse de 1.138 par rapport à jeudi mais il tient compte des 757 décès supplémentaires enregistrés dans les Ehpad, dont les données ne sont actualisées que deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Avec 22.882 nouveaux cas diagnostiqués en 24 heures, contre 21.150 jeudi, 2.109.170 personnes au total ont été contaminées en France, selon les données officielles. (Jean-Philippe Lefief et Bertrand Boucey)

