Coronavirus-La Corée du Sud va se procurer des doses de quatre vaccins

SEOUL, 8 décembre (Reuters) - La Corée du Sud a annoncé mardi avoir signé des accords pour pouvoir vacciner 44 millions de personnes contre le coronavirus l'an prochain, alors qu'une nouvelle vague d'infections dans le pays laisse planter l'ombre d'une surcharge des services de santé. S'exprimant lors d'un point de presse, le ministre de la Santé a déclaré que le gouvernement avait sécurisé 20 millions de doses des vaccins distincts produits par AstraZeneca AZN.L , Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O , ainsi que 4 millions de doses du vaccin de Johnson & Johnson JNJ.N . Cela va permettre de vacciner 34 millions de personnes, a indiqué Park Neung-hoo, ajoutant que des vaccins pour 10 millions de personnes supplémentaires seraient fournis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le cadre du programme COVAX. "Nous avions initialement prévu de sécuriser des vaccins pour 30 millions de personnes mais avons décidé d'en acheter plus, alors qu'une incertitude demeure sur la réussite des vaccins candidats et que la compétition est intense entre les pays pour des achats rapides", a-t-il dit. Les livraisons des vaccins débuteront au plus tard en mars prochain, et une vaste campagne de vaccination devrait débuter au second semestre. (Hyonhee Shin, Sangmi Cha et Josh Smith; version française Jean Terzian)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +1.38% JOHNSON&JOHNSON NYSE -0.89% MODERNA NASDAQ +4.59% PFIZER NYSE +2.21%