Coronavirus-La Corée du Sud fait état de 505 nouveaux cas

(Actualisé avec nouveau bilan, pétition en vue d'une destitution du président, pénurie de masques à Séoul) par Sangmi Cha et Josh Smith SEOUL, 27 février (Reuters) - L'épidémie de coronavirus a fait une treizième victime en Corée du Sud où 505 nouveaux cas de contamination ont été recensés jeudi, ce qui porte à 1.766 le nombre de personnes infectées dans le pays depuis le début de l'épidémie, ont rapporté les autorités sanitaires sud-coréennes. Il s'agit du plus important bilan quotidien rapporté par les autorités de Séoul depuis que le premier cas de contamination a été confirmé dans le pays le 20 janvier. Parmi les nouveaux cas, 422 ont été signalés dans la ville de Daegu, dans le sud du pays, où se trouve une secte au coeur de l'épidémie, a indiqué le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) dans un communiqué. Face à la propagation de l'épidémie, le département d'Etat d'Etat américain a recommandé aux ressortissants américains de reporter tout projet de voyage en Corée du Sud. A Séoul, la capitale, où seulement une dizaine de cas ont été signalés, de longues files d'attente se formaient devant des magasins pour acheter des masques de protection, devenus une denrée rare. Cette flambée des nouveaux cas de contamination a alimenté les critiques sur la gestion par le gouvernement de cette crise sanitaire, en particulier en ce qui concerne sa décision de ne pas interdire totalement l'entrée de voyageurs chinois aux frontières du pays. Une pétition rassemblant plus d'un million de signatures réclame désormais la destitution du président sud-coréen Moon Jae-in. Le virus parti en décembre de Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait plus de 2.700 morts et infectés environ 80.000 personnes, en grande majorité en Chine. REPORT DES EXERCICES MILITAIRES AVEC LES USA Les exercices militaires conjoints prévus par la Corée du Sud et les Etats-Unis dans la péninsule coréenne ont été reportés "jusqu'à nouvel ordre", a déclaré dans un communiqué le commandement commun aux armées des deux pays dans la région. Cette annonce intervient alors qu'au moins 21 cas d'infection ont été recensés dans l'armée sud-coréenne et que l'armée américaine a fait état mercredi d'un premier cas dans ses rangs. Il s'agit d'un soldat de 23 ans stationné sur la base militaire de Camp Carroll, à environ 20 kilomètres de Daegu. Quelque 28.500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud, qui est techniquement toujours en guerre avec la Corée du Nord. Les médias ont en outre rapporté jeudi qu'une hôtesse de l'air de Korean Air 003490.KS , testée positive au coronavirus, avait effectué son service sur des vols entre Séoul et Los Angeles. S'exprimant lors d'une conférence de presse à la Maison blanche mercredi, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il n'excluait pas d'imposer des restrictions à l'entrée sur le sol américain de ressortissants coréens et italiens, deux pays confrontés à une flambée des cas de contamination. (Sangmi Cha et Josh Smith; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel BélotJean-Michel Bélot)

