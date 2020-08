Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Corée du Sud confine ses soldats alors que l'épidémie progresse Reuters • 18/08/2020 à 08:30









SEOUL, 18 août (Reuters) - Une hausse à trois chiffres du nombre de cas de contamination au coronavirus a été enregistrée pour la cinquième journée consécutive en Corée du Sud, où les forces armées ont été placées en confinement. Les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) ont fait état lundi à minuit de 246 nouveaux cas, deux jours après le renforcement des mesures de distanciation sociale dans la région de Séoul. Tous les militaires, dont 461 sont en quarantaine, ont ordre de ne pas quitter leur base. Les permissions et les visites sont par ailleurs exclues pour le mois d'août. Le Premier ministre Chung Sye-kyun a convoqué une réunion d'urgence afin d'envisager l'élargissement des restrictions à l'ensemble du territoire national, rapporte l'agence Yonhap. "Nous sommes en train de suivre l'évolution de cette situation de très près, avec la possibilité de passer à la troisième phase," a déclaré le vice-ministre de la Santé Kim Gang-lip. Cette troisième phase, la plus stricte, prévoit la fermeture des écoles, recommande le travail à domicile et interdit les rassemblements à plus de dix personnes. (Sangmi Cha, version française Flora Gomez, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.