Coronavirus-La Corée du Sud approuve l'utilisation du remdesivir

SEOUL, 3 juin (Reuters) - La Corée du Sud a annoncé mercredi avoir autorisé le recours en urgence au remdesivir, l'antiviral expérimental de Gilead Sciences GILD.O , comme traitement contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus. Cette décision survient après qu'un panel gouvernemental a mis en avant la semaine dernière les résultats positifs obtenus dans d'autres pays avec ce médicament. Le ministère sud-coréen de la Sécurité alimentaire et médicamenteuse a déclaré avoir répondu favorablement à la demande des autorités sanitaires d'utiliser du remdesivir. Il a précisé dans un communiqué qu'il allait coopérer avec Gilead ainsi qu'avec les Centres sud-coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) pour importer rapidement le médicament. Le remdesivir a obtenu le mois dernier l'aval de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, comme traitement d'urgence, après qu'une étude gouvernementale américaine a fait état de ses effets pour contribuer à la guérison de patients. (Josh Smith et Sangmi Cha; version française Jean Terzian)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ -2.53%