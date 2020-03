Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Corée du Sud appelle la population à rester confinée Reuters • 27/03/2020 à 04:03









SEOUL, 27 mars (Reuters) - Les autorités sud-coréennes ont appelé vendredi la population à rester confinée et à éviter de larges rassemblements alors que près d'une centaine de cas confirmés de contamination au coronavirus sont recensés quotidiennement dans le pays. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), qui communique chaque jour le bilan de la pandémie en Corée du Sud, a fait état vendredi de 91 nouveaux cas d'infection, portant le total à 9.332 cas. Après un pic de 909 nouvelles contaminations le 29 février, les autorités sanitaires ont rapporté quotidiennement moins d'une centaine de cas supplémentaires au cours des deux semaines écoulées. Séoul tente de convaincre la dynamique population qu'un maintien de la distanciation sociale et de l'autoconfinement pendant encore plusieurs semaines pourrait être nécessaire pour permettre aux autorités sanitaires d'endiguer le flux continu de nouveaux cas. "Du fait d'une météo plus agréable, beaucoup d'entre vous pourraient avoir prévu de sortir. Mais la distanciation sociale peut fonctionner seulement lorsque toute la communauté l'applique, pas un individu seulement", a déclaré le directeur de la santé, Yoon Tae-ho, lors d'un point de presse. (Hyonhee Shin et Josh Smith; version française Jean Terzian)

