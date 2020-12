Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La Corée du Sud appelle à éviter les rassemblements pour Noël Reuters • 04/12/2020 à 06:30









SEOUL, 4 décembre (Reuters) - La Corée du Sud a exhorté vendredi la population à ne pas organiser de festivités pour Noël et le Nouvel an, alors que le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus a atteint un plus haut quotidien en neuf mois et que le gouvernement envisage d'imposer des mesures sanitaires plus strictes. Les autorités sanitaires ont fait état de 629 nouvelles infections, le total le plus élevé sur une journée depuis que la Corée du Sud a connu la première vague épidémiologique majeure hors de Chine fin février-début mars. Le Premier ministre Chung Sye-kyun a déclaré que la situation était grave et que le gouvernement déciderait dimanche de resserrer ou non les mesures sanitaires, avec l'hypothèse d'ordonner la fermeture des bars à karaoké et de limiter la participation aux offices religieux. Un représentant du ministère de la Santé, s'exprimant lors d'un point de presse, a appelé la population à éviter les rassemblements pendant un "mois spécial de prévention" jusqu'au 3 janvier. Selon les données communiquées par les autorités sanitaires, 463 des nouveaux cas de contamination ont été recensés dans la capitale Séoul et ses environs, en dépit de mesures de distanciation sociale plus strictes instaurées dix jours plus tôt. Le maire intérimaire de Séoul, Seo Jeong-hyup, a déclaré vendredi que la plupart des établissements de la capitale seraient contraints de fermer quotidiennement à 21h00 afin d'enrayer la propagation du virus. (Sangmi Cha; version française Jean Terzian)

