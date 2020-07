Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La Commission européenne signe un accord avec Gilead sur le remdesivir Reuters • 29/07/2020 à 14:03









BRUXELLES, 29 juillet (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi avoir signé un contrat avec Gilead GILD.O pour se procurer des doses de remdesivir permettant de traiter 30.000 patients atteints de formes graves du COVID-19 à partir de début août. "A partir de début août, des lots de ce médicament seront mis à la disposition des Etats membres et du Royaume-Uni", a déclaré une porte-parole de la Commission européenne, Dana Spinant, lors d'un point de presse. Elle a précisé que le contrat se chiffrait à 63 millions d'euros. L'antiviral de Gilead est le seul médicament actuellement autorisé par l'UE pour soigner des patients atteints de formes graves de l'infection mais la quasi-totalité des stocks disponibles ont déjà été achetés par les Etats-Unis. "Ce premier lot ne répondra donc qu'aux besoins immédiats. La Commission prépare également un achat commun pour un nouveau stock de ce médicament, qui couvrira des besoins supplémentaires à partir d'octobre", a-t-elle ajouté. (Gabriela Baczynska version française Laura Marchioro, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées GILEAD SCIENCES NASDAQ 0.00%